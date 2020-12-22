ليبيا – قال عضو ملتقى الحوار السياسي عن مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن المقترح الذي قدمه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج حول تسمية رئيس الحكومة الإيطالية بتسمية حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) لرئيس الحكومة المقبلة من الشرق، مع بقائه في منصبه، يعد عبثًا وقفزًا في الهواء على الجهود المبذولة لملتقى الحوار السياسي.

حويلي وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الإثنين تساءل عن الكيفية التي سيعطي بها السراج الثقة لهذه الحكومة التي رئيسها مختار من قبل حفتر، مستغربًا تدخل الحكومة الإيطالية في أمور هي تعرف مسبقًا أنه لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، وفق قوله.

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