ليبيا – قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس داندياس إن لبلاده هدفين أساسيين في ليبيا، أبرزهما منع تركيا من إنشاء قاعدة عسكرية قبالة جزيرة كريت اليونانية.

داندياس وفق ما نقل عنه موقع “Greek city times” بحسب موقع قناة “روسبا اليوم” اليوم الثلاثاء أوضح أن اليونان لم يكن لديها الكثير من الخيارات في ليبيا.

وأضاف: “همنا الأول كان ضمان أن الساحل الليبي المقابل لجزيرة كريت سيخضع لسيطرة القوات الصديقة”.

وأكد داندياس أن هناك هدفين رئيسين لليونان في ليبيا، هما منع إنشاء قاعدة تركية وإلغاء قرار حكومة فائز السراج المتعلق بالمذكرة التركية – الليبية.

ومن جهة أخرى، قال وزير الخارجية اليوناني إن الأوروبيين أنفسهم لم يتخذوا قرارًا حازمًا بشأن المسار الذي نريده في العلاقات الأوروبية التركية، مرجحًا أن تواصل تركيا سياسة التباعد.

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