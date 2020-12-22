ليبيا – قال الباحث بمركز جنيف للدراسات السياسية والإستراتيجية ناصر زهير إن تركيا حتمًا ستحقق استفادة من وراء تكريس تدخلها العسكري في ليبيا، بعد أن يصوّت البرلمان التركي على طلب الرئاسة بتمديد الوجود العسكري.

زهير وفي مداخلة عبر برنامج “البلاد” الذي بث عبر قناة “ليبيا 218” أمس الإثنين أشار إلى أن تركيا ستكرّس وجودها أكثر وسترفع السقف التفاوضي أمام دول الاتحاد الأوروبي الرافضين لتدخلها في ليبيا، وستؤثر على ورقة الهجرة غير القانونية التي تعتبر اختصاصًا أوروبيا أصيلًا، وستحاول أن تحقق مكاسب في عقود النفط والغاز مع حكومة الوفاق.

ومن جهة أخرى، أوضح زهير أن الأطراف الإقليمية لن ترضى بالإجراء التركي وستمضي في محاولات ثني الرئاسة التركية عن قراراتها، ولم يستبعد فرض عقوبات قاسية أو تشكيل تحالف أميركي أوروبي لإبعاد تركيا عن ليبيا.

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