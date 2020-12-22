الولايات المتحدة -أكد السيناتور الأمريكي رون وايدن، إن الهاكر تمكنوا من الوصول إلى عشرات حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بوزارة المالية الأمريكية، خلال الهجوم السيبراني الأخير على هذه الوزارة.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”، عن وايدن عضو اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن المتسللين اختراقوا منظومة القسم الرئيسي في الوزارة.

لم يحدد السيناتور، ما إذا كانت الهجمات الإلكترونية قد استهدفت أيضا، وزير المالية الأمريكي ستيفن منوتشين، وأقرب مستشاريه. وذكر فقط أن شركة مايكروسوفت، التي تحقق في الهجوم، أعلنت أن المتسللين اخترقوا حسابات البريد الإلكتروني.

وقال وايدن إن وزارة الخزانة (المالية) الأمريكية، ما زالت تجهل المعلومات المسروقة. واستبعد السيناتور الأمريكي، أنه تم خلال الهجوم، اختراق حسابات مصلحة الضرائب الأمريكية.

في وقت سابق، أكد وزير المالية الأمريكي ستيفن منوشين أن الهجمات الإلكترونية الأخيرة أثرت على الأنظمة المفتوحة للوزارة، وأنه “لا توجد بيانات عن تلف أو سرقة كمية كبيرة من المعلومات”.

المصدر: نوفوستي

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