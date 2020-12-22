إنجلترا – أكد الصحفي الرياضي التركي الشهير أكرم كونور، عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، أن نادي ليفربول، سيسمح لنجمه المصري محمد صلاح بالرحيل إذا توصل لعرض مناسب.

وقال المصدر، إن صلاح أخبر مقربيه بأنه يريد الانتقال لريال مدريد.

وأوضح الصحفي التركي، أن ليفربول سيختار العرض الأفضل لبيع نجمه المصري، المطلوب في أندية كبيرة أخرى على غرار مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

وتصاعدت التكهنات حول إمكانية رحيل صلاح عن ليفربول وانضمامه إلى أحد عملاقي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، بعدما أجرى الفرعون المصري حوارا مطولا مع صحيفة “آس” الإسبانية، تحدث خلاله عن ريال مدريد وبرشلونة قائلا: “ريال مدريد وبرشلونة فريقان كبيران. لا نعرف أبدا ما سيحدث في المستقبل”.

كما أكد أسطورة الكرة المصرية والنادي الأهلي، محمد أبو تريكة، المقرب جدا من صلاح، أن الأخير ليس سعيدا في ليفربول، ويشعر بالضيق لسبب ما.

وكان صلاح، الذي تقدر قيمته السوقية حاليا بنحو 150 مليون يورو، انضم لليفربول في صيف العام 2017 قادما من روما مقابل 40 مليون يورو، وقدم مستويات رائعة مع الفريق الأحمر، وقاده للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2018/2019 والدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.

وشارك صلاح في 21 مباراة مع ليفربول في جميع المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 16 هدفا مع أربع تمريرات حاسمة، كما أصبح صاحب الـ28 عاما، الهداف التاريخي لـ”الريدز” في مسابقة دوري الأبطال بـ22 هدفا.

المصدر: championat.com

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