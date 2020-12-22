دبي – قربت الجماهير، نجم نادي يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، من التتويج بجائزتين من جوائز “غلوب سوكر 2020″، التي يقدمها مجلس دبي الرياضي.

فبعد إغلاق التصويت الجماهيري أمس الاثنين، الذي كان مفتوحا على 7 جوائز، أبرزها جائزة أفضل لاعب في العام 2020، وأفضل لاعب في القرن الـ21 (2001-2020)، تحصل رونالدو على أعلى معدل لجائزة أفضل لاعب في العالم خلال عام 2020، بعدما نال 42 بالمئة من أصوات الجماهير.

وتفوق النجم البرتغالي، على مهاجم بايرن ميونيخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، المتوج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث حصد البولندي 38 بالمئة من الأصوات.

وحل نجم نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، في المركز الثالث، بحصوله على 20 بالمئة من الأصوات.

ونال رونالدو كذلك أكبر نسية من أصوات الجماهير في التصويت على أفضل لاعب في القرن الـ21، حيث حصل على نسبة 38 بالمئة، مقابل 24 بالمئة لميسي، و23 بالمئة لنجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح، و14 بالمئة لصانع ألعاب نادي برشلونة السابق، النجم البرازيلي المعتزل رونالدينيو.

وبعد إغلاق المرحلة الأولى من عملية اختيار المرشحين للفوز بجوائز “غلوب سوكر 2020″، والتي تضمن 40 بالمئة فقط، سيتم حسم باقي الأصوات قبل الحفل الذي سيقام يوم 27 ديسمبر الجاري، بناء على تصويت اللجنة الفنية لـ””غلوب سوكر”، والتي ستمثل أصواتها 60 بالمئة من نتائج التصويت العام.

المصدر: globesoccer.com

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