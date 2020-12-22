إسبانيا – أعلن مدرب برشلونة، رونالد كومان، قائمة الفريق الكتالوني التي ستتوجه مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب “زوريلا”، لمواجهة بلد الوليد في الجولة الـ15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وضمت قائمة برشلونة 21 لاعبا، تقدمهم أسطورة الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وغاب عن القائمة أربعة لاعبين للإصابة، ثلاثة منهم سيغيبون لفترات طويلة، هم جيرارد بيكيه، أنسو فاتي، وسيرجي روبيرتو، والرابع هو عثمان ديمبيلي، الذي استبعد لعدم جاهزيته.

وفيما يلي قائمة برشلونة لمواجهة بلد الوليد:

حراسة المرمى: تير شتيغن، نيتو، إيناكي بينا.

خط الدفاع: ديست، أراوخو، لينغليه، ألبا، أومتيتي، فيربو، مينغويزا.

خط الوسط: بوسكيتس، ألينيا، بيانيتش، بويغ، كوتينيو، بيدري، ترينكاو، دي يونغ.

خط الهجوم: غريزمان، ميسي، برايثوايت.

ويحتل برشلونة المركز الخامس في الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة من 13 مباراة، بفارق 8 نقاط عن ثنائي الصدارة أتلتيكو مدريد وريال مدريد.

المصدر: حساب برشلونة على “تويتر”

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