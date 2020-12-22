ليبيا – التقى القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة طارق الحويج أمس الإثنين مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج السفير عمرو عباس ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير سيد الصالحي، بحضور مساعد الملحق الفني في السفارة الليبية ميلود المصري.

مساعد وزير الخارجية المصرية عبّر بحسب المكتب الإعلامي للسفارة الليبية عن تمنياته للحويج بالتوفيق في أداء مهمته، بما يخدم ويلبي طموحات الشعبين الليبي والمصري الشقيقين.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تسهيل وتييسير إجراءات دخول واقامة الليبيين في مصر وتفعيل اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين البلدين، كما جرى بحث إمكانية استئناف هبوط الطيران المدني الليبي في مطار القاهرة أو مطار سفنكس.

من جانبه، طلب القائم بأعمال السفارة الليبية من الخارجية المصرية منح الإذن للجهات الليبية المختصة بالوقوف على أوضاع السجناء الليبيين في السجون المصرية.

واختتم اللقاء بالاتفاق على عقد اجتماع يحضره مختصون لمناقشة المسائل الفنية ووضع الترتيبات اللازمة، كل في مجال اختصاصه.

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