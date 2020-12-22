ليبيا – قال عبد المنعم اليسير المحلل السياسي المقيم في أمريكا إن حالة الضعف التي تمر بها ليبيا حاليا جعلتها هدفًا لأي فرصة للابتزاز، مشيرًا إلى أطراف – لم يسمّها- تريد تحقيق مكاسب عن طريق إعادة فتح قضية لوكربي.

اليسير أوضح في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” أن قضية لوكربي كانت سياسية ولم تكن قانونية، واصفًا الأدلة التي تم تقديمها ضد المتهمين بأنها “مضحكة، ولا ترتقي إلى حتى مستوى الاتهام وليس الإدانة”.

وأشار إلى أن محامين أمريكيين يدفعون الإدارة الأمريكية الحالية للمضي قدمًا في ذلك الاتجاه، في محاولة منهم للفوز ببعض الأموال، كحصة في أي تعويض محتمل.

كما ناشد الدول العربية بضرورة أن تقوم بواجبها التاريخي بالدفاع عن كل “الدول العربية المكسورة وغير القادرة عن الدفاع عن نفسها” في مقدمتها ليبيا وسوريا واليمن والعراق، بحسب قوله.

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