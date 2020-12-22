ليبيا – أشرفت إدارة العمليات بمفوضية الانتخابات وبالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية على نشاط تدريبي بعنوان “التعريف بمراحل العملية الانتخابية”.

وأشار بيان صحفي صادر عن المفوضية الإثنين تابعته صحيفة المرصد إلى أن هذا النشاط يستهدف موظفي المفوضية بمختلف اختصاصاتهم ويأتي في إطار تأهيل وتطوير الكوادر الوظيفية استعدادا لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي القادم والحصول على أكبر قدر ممكن من التطوير المستمر الذي تنتهجه المفوضية ضمن خطتها العامة.

وأضاف البيان أن النشاط التدريبي الممتد حتى الثلاثاء يتكون من عدة محاور وعروض توضح كافة مراحل العملية الانتخابية وتصميم محاكاة لعملية الاقتراع منوها إلى أن المستهدفين به البالغ عددهم نحو 90 متدربا أغلبهم موظفون جدد سيقفون مع نهاية التدريب على معرفة كاملة بمراحل العملية الانتخابية بما فيها عملية الاقتراع بالخارج وآلية تنفيذها.

يشار إلى أن المبعوثة الأممية بالانابة ستيفاني ويليامز قد كشفت أمس الاثنين عن صرف المجلس الرئاسي لمبلغ 50 مليون دينار للمفوضية للإستعداد لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي شهر ديسمبر 2021.

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