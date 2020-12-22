الولايات المتحدة – ألحق الكوبي فرانك سانشيز هزيمة ساحقة بمنافسه المكسيكي جوليان فرنانديز خلال النزال الذي جمعهما امس في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية.

ووجه سانشيز لكمتين قوييتين سقط المكسيكى على إثرهما خارج الحلبة، في الجولة السابعة من النزال.

وحقق فرانك سانشيز البالغ من العمر 28 عاما، انتصاره السابع عشر منها 13 بالضربة القاضية، من دون أن يتعرض لأي هزيمة حتى الآن في مسيرته الاحترافية.

بينما مني جوليان فرنانديز بالهزيمة الثالثة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، خلال 17 نزالا.

المصدر: وكالات

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