ليبيا – أعرب النائب السابق في البرلمان البريطاني “كريس ويليامسون” عن ندمه الشديد للتصويت لصالح اقتراح برلماني لدعم الحرب في ليبيا عام 2011.

I bitterly regret being coerced by a 3 line whip, imposed by the Labour leadership in 2011, into voting for a Parliamentary motion backing UN Security Council Resolution 1973, enforcing a No Fly Zone in Libya. The consequences of this imperialist intervention were catastrophic. pic.twitter.com/SJJncxGZfh — Chris Williamson (@DerbyChrisW) December 20, 2020

تغريدة لـ”ويليامسون” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تابعتها وترجمته صحيفة المرصد نقلت عنه شعوره بالمرارة لتصويته على هذا الاقتراح الداعم لقرار مجلس الأمن ذي الرقم 1973 القاضي بفرض منطقة حظر طيران في ليبيا، كاشفًا عن اتخاذه موقفه هذا بالإكراه من قبل قيادة حزب العمال الذي ينتمي إليه ما قاد لتدخل وصفه بـ”الإمبريالي” كانت نتائجه كارثية على حد وصفه.

ونشر “ويليامسون” مع تغريدته صورة للعقيد الراحل القذافي وبعض من معالم سياسته الاقتصادية في ليبيا في مقارنة منه على ما يبدو بين الحال الآن ونظيره قبل العام 2011 على كافة الصعد الصحية والاقتصادية والمالية وغيرها من مناحي الحياة المهمة.

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