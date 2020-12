ليبيا – أعرب النائب السابق في البرلمان البريطاني “كريس ويليامسون” عن ندمه الشديد للتصويت لصالح اقتراح برلماني لدعم الحرب في ليبيا عام 2011.

I bitterly regret being coerced by a 3 line whip, imposed by the Labour leadership in 2011, into voting for a Parliamentary motion backing UN Security Council Resolution 1973, enforcing a No Fly Zone in Libya.

The consequences of this imperialist intervention were catastrophic. pic.twitter.com/SJJncxGZfh

— Chris Williamson (@DerbyChrisW) December 20, 2020