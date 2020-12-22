ليبيا- حصل علاء الدين زكري المعتقل بعد تفجير “مانشستر أرينا” الإرهابي والمفرج عنه لاحقًا من دون توجيه اتهامات على تعويض مالي من جهة بريطانية.

تقرير إخباري لـ”بي بي سي” تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن زكري البالغ من العمر الآن 26 عامًا نال 83 ألف جنيه إسترليني كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي تعرض لها بسبب اعتقاله ونشر تفاصيل عنه في شبكة الإنترنت.

وأضاف التقرير أن الموقع الإلكتروني لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية “ميل أون لاين” نشر اسم زكري وصوره وتفاصيل أخرى عنه ليرفع محامية دعوى قضائية ضد “أسوشييد نيوز بيبرز” المحدودة الناشرة للموقع ليحكم القاضي بالمحكمة العليا “مارك واربي” بالتعويض لصالحه.

ونقل التقرير عن القاضي تأكيده أن حقوق زكري قد انتهكت بعد أخذ صورتين له من حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” والكشف عن كونه طيار ليبي متدرب موضحا أن حق زكري مكفول في عدم نشر هويته وهو الحق الذي قامت “أسوشييد نيوز بيبرز” المحدودة بانتهاكه.

وتحدث التقرير عن حصول زكري على 50 ألف جنيه إسترليني كتعويض عن الإفصاح غير المشروع عن الوضع وما يترتب على ذلك من فقدانه والضيق والقلق والأذى العاطفي الآخر الذي تسبب فيه فيما نال الـ33 الفا أخرى عن الخسائر المالية التي تسبب بها هذا الإفصاح والمتمثلة بإنهاء مسيرته المهنية.

وتناول التقرير مسألة استماع المحكمة العليا إلى معاناة زكري الذي كان يقيم في بلدة “شوريهام” والضائقة الشديدة التي مرت به بعد بعد التعرف على هويته وترحيله خوفا على سلامته متطرقا في ذات الوقت إلى براءة زكري من أي تورط بالهجوم الإرهابي رغم الاتصال الهاتفي الذي أجراه معه سلمان العبيدي.

واستمر التقرير في النقل عن زكري تأكيده على أهمية عدم إعلان الصحافة والإعلام عن اسمه لأن هذا أنهى مسيرته كطيار أنهى التدريب بعمر الـ23 ناقلا عن محاميه تامسين ألين إشارته إلى أن صدور هذا الحكم يؤكد أن للمعتقلين الحق في الخصوصية ولا يمكن لوسائل تحديد هوياتهم إلا في ظل ظروف خاصة.

واختتم التقرير بالإشارة إلى حصول زكري على تعويضات مالية كبيرة من ناشر صحيفة “ذا أرغوس” في برايتون عام 2018 بشأن مزاعم عن تعاطفه مع تنظيم “داعش” الإرهابي.

ترجمة المرصد – خاص

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