إسرائيل – رحب وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، بإعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده لا تزال مستعدة للوساطة في نقاش بناء بين إسرائيل ولبنان حول الحدود البحرية.

وقال شتاينتس في تغريدة عبر “تويتر”: “أرحب بالبيان الذي أدلى به وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي أوضح حقيقة أن المفاوضات من أجل حل وسط يتعلق بالخلاف المعروف بين الخطوط البحرية الإسرائيلية واللبنانية، كوديعة من قبل البلدين لدى الأمم المتحدة في عام 2010”.

وكان بومبيو أعلن أنه “على الرغم من النوايا الحسنة لكلا الجانبين، فإن الطرفين متباعدان. تظل الولايات المتحدة على استعداد للتوسط في مناقشات بناءة وتحث كلا الجانبين على التفاوض على أساس الادعاءات البحرية الخاصة بكل منهما التي أودعاها في السابق لدى الأمم المتحدة”.

المصدر: RT

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