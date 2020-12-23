إنجلترا – صعد فريق مانشستر سيتي إلى الدور نصف النهائي لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، وذلك بعد فوزه الساحق على مضيفه أرسنال (4-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء.

وافتتح المهاجم البرازيلي غابريل جيسوس التسجيل للسيتي بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة من انطلاق صفارة البداية. ورد المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت بهدف التعادل في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول.

ووضع الجزائري رياض محرز الضيوف في المقدمة مرة أخرى في الدقيقة 55 بتسديدة من ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، أخطأ حارس المرمى الآيسلندي رونارسون في التعامل معها.

وأضاف مانشستر سيتي هدفين آخرين عبر كل من لاعب خط الوسط الإنجليزي فيل فودين والمدافع الفرنسي إيمريك لابورت في الدقيقتين (59، و73) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “الإمارات” في العاصمة لندن.

المصدر: RT

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