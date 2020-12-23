ليبيا – عقد مجلس وزراء الحكومة الليبية أمس الثلاثاء بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي اجتماعه العادي الخامس للعام الحالي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبد الله عبد الرحمن الثني، متخذًا جملة من القرارات والإجراءات الهامة.

المجلس استهل وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة اجتماعه باعتماد محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لعام 2020.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على ترقية الاستحقاق لضباط هيئة الشرطة من رتبة رائد إلى رتبة مقدم، ومن رتبة مقدم إلى رتبة عقيد.

ووافق المجلس على مقترح وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني لرعاية ذوي الإعاقة، كما وافق المجلس على إنشاء المركز العام لتقنيات التعليم الإلكتروني.

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