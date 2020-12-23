ليبيا – وصف مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي قرار المجلس الرئاسي بزيادة 20% لمرتبات العاملين في الدولة بـ”الكارثي”.

الدباشي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمس الثلاثاء قال: “قرار المجلس الرئاسي بزيادة 20% لمرتبات العاملين في الدولة قرار كارثي يزيد الأغنياء غنى ويزيد الفقراء فقرًا، القرار تحقير للعاملين في قطاعات التعليم والصحة والخارجية ويقتل الأمل في حياة كريمة للمتقاعدين، ومن حق العاملين في القطاعات المذكورة الدخول في إضراب إلى أن يجدوا حكومة تنصفهم”.

وأضاف: “كان الأولى بالمجلس الرئاسي أن يزيد مرتبات العاملين في التعليم والصحة والخارجية وبعض المؤسسات الأخرى بنسبة 200% على الأقل، حتى يواجهوا تثبيت سعر الدينار وتقترب مرتباتهم من مرتبات العاملين في قطاع العدل المعطل حاليًا، والكسول في السابق”.

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