إسبانيا – حصن أتلتيكو مدريد صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه على مضيفه ريال سوسييداد 2-0، أمس الثلاثاء، في المرحلة الـ15 من المسابقة.

وانتظرت كتيبة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني حتى الشوط الثاني، لتسجيل هدفي الفوز عن طريق ماريو هيرموسو، وماركوس لورنتي، في الدقيقتين 49 و74.

وعزز أتلتيكو بهذا الفوز، مركزه في صدارة الدوري برصيد 32 نقطة مع مباراتين مؤجلتين، وابتعد مؤقتا بفارق ثلاث نقاط عن حامل اللقب وصاحب مركز الوصافة ريال مدريد، الذي يواجه مساء اليوم الأربعاء ضيفه غرناطة، لحساب الجولة الـ15.

في المقابل، تجمد ريال سوسييداد عند 26 نقطة في المركز الثالث.

المصدر: RT

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