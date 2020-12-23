ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب علي الصول أن اختيار رئاسة جديدة لمجلس النواب هي أحد أسباب الخلاف العميق بين أعضاء مجلس النواب بعد التئام اجتماعاتهم.

الصول وفي تصريح لموقع قناة “الجزيرة .نت” القطرية أفاد بأن أعضاء ممثلين عن الجنوب يطالبون بحق الجنوب في رئاسة مجلس النواب، بحجة أن رئيس المجلس الرئاسي الجديد سيكون من نصيب الشرق، والحكومة من نصيب الغرب مما أدخل جلسات المجلس في محاصصة مقيتة ومصالح وأطماع.

وتابع: “جلسات مجلس النواب لم تتعثر؛ لكن جائحة كورونا هي من حالت دون اجتماع مجلس النواب، خاصة بعد إصابة عدد من الأعضاء”.

عضو مجلس النواب أوضح أن أعضاء مجلس النواب مستمرون في اجتماعاتهم عبر تقنية الفيديو لمناقشة اللائحة الداخلية للمجلس، وإيجاد حلول واقعية ترضي الأطراف المجتمعة عند تنصيب رئاسة جديدة، تحقيقًا لمصلحة الوطن العليا.

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