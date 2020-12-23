ليبيا – قالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي إن أعضاء مجلس النواب ناقشوا خلال الجلسة المنعقدة عبر تطبيق”الزوم” اللائحة الداخلية التي ستخدم المرحلة القادمة، حيث سيتم تشكيل لجنة لمحاولة تعديل البنود التي تخص موضوع اللائحة.

الطبلقي أشارت في تصريح لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه في ظل إصابة عدد من النواب بفيروس كورونا في المغرب تم عقد الجلسة عبر “الزوم”؛ لإزالة كل العوائق التي تقف أمام اختيار رئاسة جديدة للمجلس.

واعتبرت أن الجلسات التي تعقد عبر الزوم تواجه بعض التحديات والمشاكل، ومن أبرزها انقطاع الكهرباء وبالأخص في المنطقة الغربية، وغيرها من المشاكل المتعلقة بضعف شبكة الإنترنت ببعض المناطق، لافتةً إلى أن هذه التحديات تقف عائقًا أمام مشاركة عدد كبير من النواب.

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