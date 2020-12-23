العراق – أكد مسؤول عراقي، الأربعاء، إن بلاده ستوقع الأحد المقبل اتفاقية مع شركة “دايو” الكورية الجنوبية لتطوير ميناء الفاو (جنوب)، بتكلفة إجمالية 2.62 مليار دولار أمريكي.

جاء ذلك في تصريح لمدير عام الشركة العامة لموانئ العراق، فرحان الفرطوسي، في مؤتمر صحفي، ذكر فيه أن التوقيع سيتم الأحد المقبل بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وذكر “الفرطوسي” أن ميناء الفاو سيتم تنفيذه حسب المواصفات والتصاميم المعتمدة من قبل شركة استشارية إيطالية، مشيرا أن عملية التطوير يرافقها توفير حتى 15 ألف فرصة عمل جديدة.

وتبلغ قيمة العقد الذي خولت رئاسة مجلس الوزراء وزارة النقل صلاحية التوقيع عليه مع “دايو”، نحو 2.625 مليار دولار.

وزاد المسؤول العراقي: “يتضمن المشروع إنشاء 90 رصيفا، منها 50 رصيفا مخصصة للحاويات، و12 للحمولات السائبة، وعدد آخر للأرصفة النفطية، بطاقة إجمالية 2 مليون حاوية سنوياً”.

كان عقد بناء الميناء مثار جدل واسع في العراق على مدى الأشهر القليلة الماضية، وسط تكهنات بنزاع بين أطراف سياسية في الخفاء للحصول على عمولات من الشركات الراغبة في بناء المشروع.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انتحر مدير شركة “دايو” بالعراق بعد أيام على التوقيع بالأحرف الأولى على إنشاء مشروع ميناء الفاو الكبير.

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن مدير “دايو” انتحر إثر تعرضه لضغوط وابتزاز.

ويعتبر العراقيون الميناء أحد أبرز المشاريع التي ستعود بالمنفعة الاقتصادية على البلاد حال إنجازه.

الأناضول

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