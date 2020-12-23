ليبيا – كشف تقرير ميداني عن إنهاء الفرقاطة الألمانية “هامبورغ” عملها ضمن عملية “إيريني” الأوروبية لمراقبة تنفيذ قرار دولي لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد أشار إلى عودة “هامبورغ” مساء الأحد الماضي إلى القاعدة البحرية في “فيلهلمسهافن” منهية مهمة استمرت لنحو 4 أشهر قبالة سواحل ليبيا مبينا ان جنودها البالغ عددهم أكثر من 200 شاركوا منذ أغسطس الماضي بعملية “إيريني” التابعة للاتحاد الأوروبي.

ونقل التقرير عن القبطان “يان فيتشن” قائد الفرقاطة تأكيده مساهمة جنوده بشكل واضح وكبير في تحقيق الاستقرار في المنطقة البحرية قبالة ليبيا مضيفا بالقول:” عندما بدأنا المهمة لم يكن أحد يعرف ما نحن مقبلون عليه وقد كان الطاقم مع بعضه بعضا كجماعة قوية”.

وأضاف التقرير أن جنود الفرقاطة تمكنوا من توقيف ناقلة كانت في طريقها لنقل مادة الكيروسين بطريقة غير مشروعة إلى ليبيا فيما تراجعوا عن تفتيش سفينة الحاويات التركية “روزالين إيه” المشتبه بها بعد احتجاج تركيا لدى الاتحاد الأوروبي بحجة حملها مواد غير محظورة.

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