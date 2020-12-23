ليبيا- كشفت المفوضية الأوروبية عن فوائد الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية في ليبيا.

تقرير صحفي صادر عن المفوضية تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن هذه الشراكة أتاحت لـ 4 ملايين و700 ألف إنسان يعيشون في 29 بلدية على نطاق ليبيا فرص أفضل للوصول إلى الصحة والتعليم والبنية التحتية والخدمات العامة عبر تحسين الخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي لأكثر من مليوني شخص.

وأضاف التقرير أن شراكة الجانبين قادت أيضا لإعادة تأهيل 16 مستشفى ومنشأة طبية بالإضافة لتقديم معدات من بينها 7 سيارات إسعاف ما أتاح تحقق رعاية صحية محسنة لـ3 ملايين ونصف الميلون شخص في شرق وغرب وجنوب ليبيا مؤكدا أن معظم المستشفيات والمرافق الطبية الممزقة بسبب الحروب لم تعمل بكامل طاقتها منذ بداية الصراع.

وأكد التقرير أن المرافق الطبية التي أعاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تأهيلها بدعم من الاتحاد الأوروبي تمثل اليوم نقاط خدمة رعاية صحية رئيسية في المدن والقرى المجاورة لها وتوفر الرعاية لـ800 ألف شخص في بنغازي والكفرة وصبراتة وسبها ومرزق وغات وغيرها، مشيرًا إلى أن سيارات الإسعاف التي تم توفيرها قامت بنقل أشخاص محتمل إصابتهم بوباء كورونا في حي الأندلس ومرزق.

وأضاف التقرير أن سيارتي الإسعاف في وحدة العناية المركزة مخصصتان لنقل مرضى حالات الطوارئ خلال ساعات حظر التجوال في وقت استطاع فيه الطاقم الطبي الموجود في مرزق من المحافظة على الأدوية بفضل مولد الكهرباء الذي تم توفيره للمستشفى الرئيسي هناك في الصيف الماضي.

واختتم التقرير بالإشارة إلى آلة التصوير المقطعي الوحيدة في مدينة إجدابيا في مستشفى المقريف التي تم إصلاحها للمساهمة في علاج المرضى.

ترجمة المرصد – خاص

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