ليبيا – اعتذر المبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط البلغاري نيكولاي ميلادينوف عن تولي منصوب المبعوث الممثل للأمم المتحدة إلى ليبيا لأسباب أسرية.

تصريحات لستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة تابعتها صحيفة المرصد أكدت أن ميلادينوف سيقدم استقالته من عمله كمبعوث أممي للشرق الأوسط بنهاية العام الجاري، ولن يشغل منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا، مبينًا أن ميلادينوف أبلغ غويريتش اعتذاره.

هذا ويأتي تأكيد دوجاريك بعد مرور أسبوع على موافقة مجلس الأمن على طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويريتش لتولي ملادينوف المنصب الأممي في ليبيا.

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