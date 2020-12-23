اليابان – أعلن مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي أن مقاتلة “سوخوي – 30” اعترضت طائرة دورية “OP-3C” تابعة للقوات الجوية اليابانية فوق بحري اليابان وأوخوتسك شرقي روسيا.

وأشار المركز إلى أن أجهزة مراقبة المجال الجوي رصدت هدفا جويا يقترب من الأجواء الروسية فوق المياه المحايدة لبحر اليابان وبحر أوخوتسك.

وأضاف: “لتحديد الهدف الجوي ومنع انتهاك سمائنا، أقلعت مقاتلة “سوخوي – 30” تابعة للقوات الجوية بالمنطقة العسكرية الشرقية الروسية”، واعترضت الطائرة الأجنبية قبل اقترابها من الأجواء الروسية.

المصدر: “نوفوستي”

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