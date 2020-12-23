“رويترز”: الاتحاد الأوروبي سيبقي باب التفاوض مفتوحا مع لندن حتى بعد عيد الميلاد

“رويترز”: الاتحاد الأوروبي سيبقي باب التفاوض مفتوحا مع لندن حتى بعد عيد الميلاد

بروكسل – علق مصدران دبلوماسيان على مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد مستعد لمواصلة المفاوضات مع بريطانيا حتى بعد نهاية العام.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي في تصريح لوكالة “رويترز” امس: “تم إحراز تقدم.. معظم القضايا مطوية مبدئيا أو على وشك الاتفاق عليها.. ومع ذلك لا يزال من الصعب تجاوز الخلافات بشأن قطاعات الصيد البحري”.

وأضاف: “لسوء الحظ لا يتحرك الاتحاد الأوروبي بما يكفي بعد لإبرام اتفاق الصيد”.

وأفاد الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته، بأن مفاوضي الاتحاد الأوروبي كانوا “في محاولة أخيرة” لإبرام اتفاق.

وأضاف: “لن يغلق الاتحاد بابه أمام المملكة المتحدة وسيظل على استعداد للتفاوض حتى بعد الأول من يناير 2021”.

وصرح دبلوماسي ثان بأن “المفاوضات جارية والمشكلة الرئيسية لا تزال تحيط بصيد الأسماك.. ولا يبدو أن أيا من الجانبين يريد وقف المفاوضات”.

المصدر: رويترز

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