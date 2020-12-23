إسبانيا – أبدى المدير الفني لنادي ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، استياءه وانزعاجه من التصريحات التي أدلى بها مدرب برشلونة، الهولندي رونالد كومان بشأن “محاباة” الحكام للفريق الملكي.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه ضد ضيفه غرناطة المقررة مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإسباني: “حديث كومان عن التحكيم أزعجني، لكن هذا بالضبط ما يحدث عندما تعمل مع ريال مدريد”.

وأكمل “زيزو”: “لم أتحدث مطلقا عن الحكام، هم جزء من اللعبة مثل اللاعبين وأي شخص آخر، إن عملهم صعب ومعقد، يتخذون أحيانا القرارات الصحيحة وأحيانا يرتكبون أخطاء. هذا كل شيء”.

وكان كومان، صرح بأن هناك أشياء غير مفهومة، تعقيبا على واقعة لمسة اليد على سيرخيو راموس قائد ريال مدريد خلال مباراته أمام مضيفه إيبار نهاية الأسبوع الماضي، والتي انتهت بفوز الفريق الملكي بنتيجة 3-1.

وقال المدرب الهولندي: “تكرار الحديث (عن التحكيم) ليس ملزما، لأن هناك أشياء غير مفهومة، وإذا سألت 10 أشخاص في مدريد سيقول 9 منهم بالتأكيد لمسة اليد على راموس هي ركلة جزاء، ونحن نعلم بالفعل”.

المصدر: sportmail.ru

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