ليبيا – صرح عضو المجلس الرئاسي ووزير تعليم الوفاق محمد عماري زايد القيادي في حركة “التجمع الإسلامي” المحظورة أن اجتماع مجلس وزراء الوفاق المنعقد أمس الثلاثاء أقر زيادة بنسبة 20% خلال ميزانية الدولة للعام 2021، تخص مرتبات الموظفين والعاملين في القطاعات التي لا تتمتع بجداول خاصة، والتي يعتبر قطاع التعليم أكبرها على مستوى الدولة.

عماري زايد أوضح في تصريح له نشره المكتب الإعلامي لتعليم الوفاق أن زيادة الباب الأول في القطاع تبلغ مليار وثلاثمائة مليون دينار، وتستهدف كافة العاملين بالقطاع، مع المحافظة على العلاوات المعتمدة للقطاع سابقًا، كعلاوة الحصة وعلاوة التفتيش التي تم اعتمادها في مقترح ميزانية العام 2021.

وأكد الوزير بأن الدفاع عن حقوق المعلم واجب أساسي رغم كل الظروف الاستثنائية، والعمل على تخصيص الميزانيات المناسبة للقطاع في كل أبوابها الهدف الأساسي لكل العاملين بالوزارة، معتبرًا هذه الخطوة إضافة جيدة لكافة العاملين بالقطاع الإداري بالدولة.

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