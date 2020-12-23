ليبيا – أفاد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 موسى فرج أن البعثة الأممية طرحت خلال الاجتماعات الأخيرة لملتقى الحوار المنعقد عبر تطبيق الزوم فكرة تشكيل لجنتين، لجنة قانونية وأخرى استشارية، حيث تم تشكيل اللجنة الأولى.

فرج أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن البعثة أعلنت عنفتح باب العضوية لمن لديه الرغبة بالانضمام للجنة وتقدم حوالي 18 عضوًا لعضويتها، جزء منهم من مجلس الدولة الاستشاري والنواب والآخرون من المستقلين.

وأوضح أن الهدف من اللجنة أن تكون حلقة وصل ما بين ملتقى الحوار واللجنة المشتركة من مجلسي الدولة والنواب، التي ستتولى مناقشة الاستحقاق الدستوري أو التوافق حول قاعدة دستورية تصلح لصياغة قانون انتخابات مرتقبة.

ونوّه إلى ان الاجتماع الذي انعقد قبل أيام خُصّص لمناقشة تحديد مهام اللجنة وآلية عملها لتحقيق مهامها، من خلال التواصل مع اللجنة المشتركة وطرح بعض الأفكار إلى أن يتم التوافق حول قاعدة دستورية أو الاستفتاء على مشروع الدستور.

فرج أضاف: “من الواضح أن الاختصاص لمجلسي النواب والدولة كما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي، الظروف التي مر بها مجلس النواب وبعمله حالت دون إنجاز المهام وفق نصوص الاتفاق السياسي، لا بد من إيجاد حل؛ فمشروع الدستور أنجزته الهيئة التأسيسية لكن لا أحد ينكر أن هناك معارضة من أطراف مؤثرة ومجتمعية تحول دون أن يُجرى عليه استفتاء”.

واستبعد إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور؛ لأن هناك خلافًا حادًا على المسألة. والحل في حال عدم التوافق بشأن الاستفتاء على الدستور هو التوافق على قاعدة دستورية يتم على أساسها صياغة قانون للانتخابات لتغير الوجوه والسلطة الموجودة حاليًا، بحسب قوله.

كما اختتم حديثه قائلًا: “اللجنة المشتركة ستطرح فكرة الاستفتاء بكل تأكيد، ولكن من خلال معرفتنا بما حصل حيال المسالة أعرف أنه لن يحصل توافق؛ لأن وفد مجلس النواب يعارض وبشدة حتى الاعتراف بأن هناك دستورًا وضع الجميع في سلة واحدة، وبأنهم يحاولون البقاء في أماكنهم، ويمنعون الاستفتاء على الدستور تعتبر فكرة مجافية للواقع”.

Share and Enjoy ! 0 Shares