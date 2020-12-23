بيروت – كشف مصدر مقرب من الرئيس اللبناني ميشال عون، عن أن توزيع الحقائب الوزارية بالحكومة المقبلة سيُستكمل اليوم الأربعاء، واصفا المشاورات بهذا الشأن بأنها “إيجابية”.

وفي تصريح لمراسل الأناضول، قال المصدر، مفضلا عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام: “الأجواء إيجابية ومسألة التداول بالحقائب الوزارية وتوزيعها تُستكمل اليوم، خلال لقاء يجمع الرئيس عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري”، دون تفاصيل.

والثلاثاء، التقى الحريري، رئيس البلاد للمرّة الـ13 بعد تكليفه بتشكيل الحكومة منذ شهرين.

وبعد اللقاء، قال الحريري، إن اللقاء كان “إيجابيا، وهناك انفتاح كبير، وسيكون هناك لقاء الأربعاء، لننتج صيغة تشكيل (حكومي) قبل عيد الميلاد”.

وفي السياق، كشف مصدر سياسي آخر لمراسل الأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، عن “حصول تقدم في ملف تشكيل الحكومة لا سيما بعد لقاء الثلاثاء، بين عون والحريري”.

وقال المصدر المطلع، إن “هناك إرادة لدى الطرفين بالوصول إلى تأليف حكومة، لكن لا تزال هناك عُقد جزء منها متعلّق بالرئيسين وهما يستطيعان حلّها بالتفاهم، كما أنّ هناك عُقد أخرى ليست متعلّقة بالرئيسين وهناك صعوبة بتجاوزها”، دون مزيد من التفاصيل.

وعلى ذات الصعيد، رأى مصدر في التيار الوطني الحر، الذي تزعمه وزير الخارجية السابق جبران باسيل، صهر رئيس الجمهورية، أن “الأجواء وسطية. لا تفاؤل مفرط ولا سلبية مطلقة”.

وفي بداية الشهر الحالي، قال الحريري إنه قدم لعون، “تشكيلة حكومية من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص، بعيدا عن الانتماء الحزبي”.

إلا أن الرئيس اللبناني أعلن مؤخرا، اعتراضه على “تفرد” الحريري بـ”تسمية الوزراء، خصوصا المسيحيين، دون الاتفاق مع رئاسة الجمهورية”.

وتشكيل الحكومة في لبنان متعثر منذ تفاقم الأزمة السياسية عقب انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب الماضي، الذي دفع حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، للاستقالة.

وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كلّف عون، رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري بتشكيل حكومة، عقب اعتذار سلفه مصطفى أديب، لتعثر مهمته بتأليفها.

الأناضول

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