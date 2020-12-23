مصر – واصلت الصادرات المصرية من الحلي واللؤلؤ والأحجار الكريمة إلى دولة الإمارات ارتفاعها منذ بداية العام وحتى الآن.

وسجلت الصادرات المصرية منها في شهر سبتمبر الماضي نحو 194 مليونا و726 ألف دولار، مقابل 101 مليون و832 ألف دولار في شهر سبتمبر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 92 مليونا و894 ألف دولار.

وتظهر البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات الحلى واللؤلؤ كانت في صدارة الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات، “حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات نحو 277 مليونا و186 ألف دولار في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 154 مليونا و843 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 122 مليونا و343 ألف دولار”.

ووصل إجمالي الصادرات المصرية من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي “إلى 974 مليونا و342 ألف دولار، وذلك خلال الخمس شهور الأولى من العام الجاري 2020، حيث بلغت صادرات اللؤلؤ في شهر يناير الماضي نحو 203 ملايين و290 ألف دولار، وسجلت نحو 192 مليونا و737 ألف دولار في شهر فبراير االماضي، وسجلت في شهر مارس الماضي نحو 149 مليونا و627 ألف دولار، فيما بلغت في شهر أبريل الماضي نحو 250 مليونا و518 ألف دولار، وفي شهر مايو الماضي بلغت نحو 178 مليونا و170 ألف دولار”.

المصدر: اليوم السابع

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