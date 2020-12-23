روسيا – يرى البنك المركزي الروسي أن العملات الرقمية، التي راج استخدامها مؤخرا، يمكن أن تشكل منافسا قويا لمنظومة الدفع الإلكترونية العالمية “سويفت”.

وقالت النائبة الأولى لرئيس البنك المركزي الروسي أولغا سكوروبوغاتوفا، إن إطلاق التسويات المالية بين البنوك المركزية في العالم ستساهم في الاستغناء عن “سويفت”.

ورجحت المسؤولة أن تكون تكلفة التسويات المالية الدولية من خلال العملات الرقمية أقل إذا ما قورنت برسوم الحوالات المالية بين البنوك.

و”سويفت” (SWIFT) هو نظام يسمى مجموعة المعاملات البنكية الدولية بين البنوك (نظام التحويلات المالية والمعاملات بين البنوك) فهي شبكة اتصالات مصرفية عالمية ومعظم البنوك في العالم مشتركة فيها.

وهي منظمة تعاونية لا تهدف للربح مملوكة لأعضائها وتقوم بتقديم خدمات على مستوى عال من الكفاءة وبتكلفة مناسبة نشأت عام 1973 نتيجة نمو حجم التجارة الدولية وباشرت عملها عام 1977 ومقرها الرئيسي بلجيكا وعدد الدول المشتركة أكثر من 209 من بينها معظم الدول العربية ويزيد عدد المؤسسات المالية المشتركة عن 9000 مؤسسة.

ويهدف هذا النظام إلي تقديم أحدث الوسائل الآمنة في مجال ربط وتبادل الرسائل والمعلومات بين جميع أسواق المال من خلال البنوك المسؤولة عن تنفيذ ذلك بمختلف الدول.

المصدر: وكالات

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