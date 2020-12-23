ليبيا – وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة مساء أمس الإثنين وفد ليبي يضم 80 قياديا من جنوب ليبيا لبحث تطورات الأوضاع في البلاد ومستجدات أزمتها.

وأشار بيان صحفي صادر عن اللجنة المصرية المعنية بالشأن الليبي تابعته صحيفة المرصد إلى أن الوفد المتألف من مشائخ وقيادات برلمانية وقبلية وممثلين عن الشباب والمرأة وأعيان التقى بأعضاء اللجنة التي استمعت وبتوجيه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى شواغل أعضاء الوفد انطلاقا من وحدة الهدف والمصير المشترك.

وأضاف البيان أن اللجنة نقلت للوفد تحيات السيسي وحرص مصر المستمر على وحدة الأراضي الليبية وتمسكها بحل سلمي عاجل للأزمة داخل ليبيا مشددة على رفض المصريين لأي تدخل أجنبي ودعمهم التام والمطلق للتطلعات المشروعة للشعب الليبي وممثليه المبنية على مبدأ شمولية الحل للأزمة.

ونقل البيان عن أعضاء الوفد ترحيبهم تقديرهم وترحيبهم بالدور المصري ‏وجهود القيادة السياسية المصرية لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في ليبيا داعين القاهرة ‏إلى مواصلة جهودها الدؤوبة والحثيثة لتحقيق الأهداف السامية لكلا البلدين وللحفاظ علي وحدة الأراضي الليبية مبينا أن الأعضاء استعرضوا عددا من المشكلات اليومية التي يتعرض لها الشعب الليبي بما في ‏أهل الجنوب.

وأضاف البيان أن الأعضاء تطرقوا إلى تردي الخدمات العامة من كهرباء ومياه وصحة وتعليم والآثارغير المباشرة للأزمة على حياة المواطنين وانهيار القطاع الزراعي وتوقف الإنتاج مطالبين في ذات الوقت مصر بالإسهام في حلحلة هذا ‏الوضع الصعب ليؤكد الجانب المصري استعداده الكامل لذلك.

Share and Enjoy ! 0 Shares