إسبانيا – اعتبر أسطورة ريال مدريد، إيميليو بوتراغينيو، مدير العلاقات المؤسسية في النادي الملكي، أن إصابة رودريغو غويس هي الخبر الأسوأ في ليلة الفوز على غرناطة (2-0) في الجولة 15 لليغا.

وخرج رودريغو من الملعب في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول للقاء، ودخل بدلا منه زميله ماركو أسينسيو.

وعلق بوتراغينيو على إصابة رودريغو، في تصريحات نقلها موقع “ديفينسا سينترال” الإسباني، قائلا: “يعتبر الخبر الأسوأ، دعونا ننتظر تشخيص الأطباء، الإصابات هي أسوأ شيء في كرة القدم”.

وأضاف: “كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، لقد قدمنا مستوى جيدا، وكذلك غرناطة، كان علينا أن ندافع عن أنفسنا أمام هجماتهم، لأن المباراة سارت على عدة مراحل”.

وتابع: “بحثنا عن تسجيل الهدف، وكنا قريبين من التسجيل في كرة رائعة من أسينيسيو، غرناطة ضغط بشكل جيد جدا، بالكاد ترك المساحات، كنا صبورين وتمكنا من تسجيل الهدف”.

وأكمل: “هناك العديد من المباريات، ونحن نسير بشكل جيد، الجدول مكثف للغاية، هناك مباراة كل ثلاثة أيام وعلينا الاستعداد جيدا، نحن نعمل بشكل جيد للغاية في كل شيء”.

وحول ما إذا استحق غرناطة ركلة جزاء ضد كاسيميرو، أجاب: “أترك الأمر للخبراء، هناك كاميرات من جميع الزوايا”.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، برصيد 32 نقطة حصدها من 15 مباراة، متأخرا بفارق الأهداف عن المتصدر جاره أتلتيكو مدريد، علما بأن الأخير خاض 13 مباراة فقط حتى الآن.

المصدر: وكالات

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