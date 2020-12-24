إنجلترا – ارتفعت الأسهم البريطانية مع اقتراب بريطانيا والاتحاد الأوروبي من إبرام صفقة تجارية وتجنب الانفصال الفوضوي، مع بقاء سبعة أيام فقط على انتهاء الفترة الانتقالية.

وقفز مؤشر FTSE 250 الذي يركز على السوق المحلية بنسبة 0.6٪ ليستعيد ذروته في فبراير، بينما ارتفعت أسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.8٪ إلى مستوى قياسي.

وارتفع مؤشر FTSE 100 ذو الصادرات الثقيلة بنسبة 0.1٪ ، حيث أبقت قفزة الجنيه الاسترليني المكاسب تحت السيطرة.

وارتفع سهم مجموعة لويدز المصرفية وباركليز وناتويست، أكبر البنوك في بريطانيا، ما بين 2٪ و 4.5٪، على أمل أن تؤدي صفقة “بريكست” إلى إضفاء البريق على الآفاق الاقتصادية للبلاد في عام 2021.

وقالت مصادر في لندن وبروكسل إن الجانبين كانا على وشك إبرام اتفاق تجاري ضيق، حيث أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مؤتمرا عبر الهاتف في وقت متأخر من الليل مع كبار وزرائه.

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أنه من المتوقع أن يعقد جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم للإعلان عن الاتفاق النهائي.

المصدر: “رويترز”

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