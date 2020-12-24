الولايات المتحدة – أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء قرار عفو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن 4 عناصر سابقين في شركة “بلاك ووتر” العسكرية الخاصة الذين أدينوا بقتل 14 مدنيا في بغداد.

ودعت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو الولايات المتحدة إلى “تجديد التزامها بمكافحة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وكذلك الوفاء بالتزاماتها لضمان المساءلة عن هذه الجرائم”.

وقالت: “حكم على هؤلاء الأربعة بأحكام تتراوح بين 12 سنة ومدى الحياة، بما في ذلك بتهم القتل المتعمد من الدرجة الأولى”.

وأضافت: “يساهم العفو عنهم في الإفلات من العقاب ويؤدي إلى تشجيع الآخرين على ارتكاب مثل هذه الجرائم في المستقبل”.

ولفتت إلى أنه “يحق لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المطالبة بتعويضهم.. وهذا يشمل الحق في رؤية الجناة يقضون عقوبات تتناسب مع خطورة سلوكهم”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر عفوا عن 4 عناصر سابقين في شركة “بلاك ووتر” العسكرية الخاصة أدينوا بارتكاب مجزرة خلفت 14 قتيلا بين المدنيين في بغداد عام 2007.

المصدر: “موقع مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة”

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