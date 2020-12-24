ليبيا – بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني أمس الأربعاء سير العمل ببلدية الجفرة، وذلك خلال اجتماع عقده مع عضو مجلس النواب عن الدائرة إسماعيل الشريف.

اللقاء حضره وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي.

واطّلع الثني خلال الاجتماع على أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه البلدية وأبرز احتياجاتها، متعهدًا بتذليل كافة الصعاب أمامها، وفقًا للإمكانيات المتاحة للحكومة.

وناقش الاجتماع كافة المشاكل التي تواجه شركة الخدمات العامة – الجفرة وآليات حلها، إضافة إلى مشكلة أبراج الكهرباء الناقلة والواقعة داخل الأراضي الزراعية، ومحاولة تجديدها بالتنسيق مع الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة.

كما بحث الاجتماع مشكلة آبار المياه التي تمت تنفيذها عن طريق المؤسسة الوطنية للموارد المائية، والمضخات التي خصصت لبلدية الجفرة بما يحلّ كافة مشاكلها.

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