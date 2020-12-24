ليبيا – أكّد القائم بأعمال السفارة الليبية في مصر طارق الحويج أن السلطات المصرية ستشرع في تخفيف قيود السفر المفروضة على المسافرين من وإلى ليبيا.

الحويج أضاف وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الخارجية أن البداية ستكون بإلغاء شرط الحصول على الموافقة الأمنية المسبقة لأبناء الليبيات المتزوجات من مصريين وأزواجهم.

كما ستشمل هذه الخطوة رفع القيود عن المصريين الحاصلين على إقامة في ليبيا، بالإضافة إلى من ينطبق عليهم برنامج لم الشمل.

وأضاف أن الجانب المصري يدرس الخيارات المتاحة من أجل تسهيل حصول المواطنين الليبيين على تأشيرات الدخول لمصر، دون الحاجة للسفر خارج ليبيا.

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