فرنسا – ذكرت صحيفة “ليكيب” الرياضية الفرنسية اليومية، في موقعها على الإنترنت، أن باريس سان جيرمان بصدد تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدربا جديدا له بعد إقالة الألماني توماس توخيل.

ولعب بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير السابق، بين صفوف باريس سان جيرمان في بداية القرن الحالي.

ولم يرتبط المدرب الأرجنتيني البالغ عمره 48 عاما، بأي فريق منذ إقالته من تدريب توتنهام نهاية العام 2019.

وأعلنت صحيفتا “ليكيب” و”بيلد” الألمانية، في وقت سابق اليوم الخميس، أن باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، أقال مدربه توخيل.

وكان المدرب الألماني، البالغ من العمر 47 عاما، عين لقيادة باريس سان جيرمان في 2018، وفاز بالدوري الفرنسي مرتين، وحقق رباعية محلية من الألقاب في موسمه الثاني بالنادي.

ولا يهيمن باريس سان جيرمان على الدوري الفرنسي هذا الموسم مثلما كان يفعل في السنوات السابقة، لكن توخيل قاده إلى دور الستة عشر في دوري الأبطال، حيث يواجه برشلونة بعد احتلاله صدارة مجموعة ضمت، لايبزيغ، ومانشستر يونايتد.

المصدر: رويترز

Share and Enjoy ! 0 Shares