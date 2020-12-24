تباين في أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج عند الإغلاق، ودبي تحقق مكاسب

تباين في أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج عند الإغلاق، ودبي تحقق مكاسب

أبوظبي – تباين أداء أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج عند الإغلاق، اليوم الخميس، بعد أحجام تداول متواضعة في ظل غياب كثير من المستثمرين الأجانب بسبب عطلات عيد الميلاد.

وتراجع المؤشر السعودي الرئيسي 0.2 بالمئة، متأثرا بهبوط سهم مصرف الراجحي 0.7 بالمئة وانخفاض سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة، 0.8 بالمئة، وتراجعت صادرات السعودية النفطية في أكتوبر 18.9 مليار ريال (5.04 مليار دولار) منخفضة بما يقارب الثلث، في حين هبطت الصادرات غير النفطية 0.3 بالمئة، ومن المتوقع انكماش اقتصاد المملكة خمسة بالمئة هذا العام، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

وصعد مؤشر سوق دبي الرئيسي 0.6 بالمئة، إذ ارتفع سهم إعمار العقارية القيادي اثنين بالمئة وتقدم سهم بنك دبي الإسلامي 0.7 بالمئة. وأغلق سهم داماك العقارية على ارتفاع 0.7 بالمئة بعد موافقة مجلس إدارة الشركة على زيادة حصتها في مشروع “ناين إلمز” العقاري في لندن إلى 40 بالمئة من 20 بالمئة.

وبدأت دبي حملة تطعيم بلقاح “فايزر-بيونتك” مجانا أمس الأربعاء، حسبما أعلنته حكومة الإمارة، لتنضم بذلك إلى السعودية التي أصبحت الأسبوع الماضي أول دولة عربية تبدأ في استخدام هذا اللقاح.

وفي أبوظبي تراجع المؤشر 0.3 بالمئة تحت وطأة هبوط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.5 بالمئة وانخفاض سهم بنك أبوظبي التجاري واحدا بالمئة.

وزاد المؤشر القطري 0.3 بالمئة، منهيا تراجعا استمر ثلاث جلسات، ومدعوما بصعود سهم مصرف قطر الإسلامي 2.2 بالمئة ومصرف الريان 1.7 بالمئة. خارج منطقة الخليج.

وارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.1 بالمئة مدعوما بقفزة لسهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 4.1 بالمئة، وقالت وزيرة الصحة المصرية، أمس الأربعاء إن مصر تعمل على زيادة إمداداتها من لقاحات كوفيد-19 مع ارتفاع عدد الإصابات المسجلة.

السعودية تراجع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 8703 نقاط

أبوظبي هبط المؤشر 0.3 بالمئة إلى 5126 نقطة

دبي ارتفع المؤشر 0.6 بالمئة إلى 2528 نقطة

قطر تقدم المؤشر 0.3 بالمئة إلى 10538 نقطة

مصر صعد المؤشر 0.1 بالمئة إلى 10684 نقطة

البحرين تراجع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 1493 نقطة

سلطنة عمان استقر المؤشر عند 3597 نقطة

الكويت خسر المؤشر 0.1 بالمئة مسجلا 6088 نقطة

(الدولار = 3.7523 ريال سعودي)

المصدر: رويترز

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