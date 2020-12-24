إسبانيا – كشف مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، سبب إبقائه نجم فريقه، البلجيكي، إيدين هازارد، على الدكة طيلة مباراة الريال ضد غرناطة، أمس الأربعاء، في المرحلة 15 من الدوري الإسباني.

وقال المدرب الفرنسي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة التي انتهت بفوز الريال بهدفين دون رد: “لم أر أنه من المناسب له (هازارد) اللعب، كل شيء له وقته. لم أرغب في المخاطرة به. سينضم بشكل تدريجي للتشكيلة الأساسية”.

وأتم مشيدا بلاعبي فريقه: “قام اللاعبون بعمل رائع الليلة، كانت المباراة صعبة للغاية. ضغطوا علينا (غرناطة) بشكل جيد، مما عقد مهمتنا. أنا سعيد لأننا تحسنا في الشوط الثاني. أنا سعيد مع لاعبي فريقي، فهم يستحقون هذا الفوز السادس على التوالي”.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 32 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، متخلفا عن أتلتيكو مدريد المتصدر بفارق الأهداف، علما بأن الأخير لعب مباراتين أقل، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 21 نقطة في المركز السابع.

المصدر: championat.com

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