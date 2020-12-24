صلاح ضمن قائمة المشاهير الأعلى أجراً في العالم

صلاح ضمن قائمة المشاهير الأعلى أجراً في العالم

فرنسا – وضعت مجلة “فوربس” الاقتصادية الشهيرة، النجم المصري، محمد صلاح، هداف ليفربول، ضمن قائمة المشاهير الأعلى أجراً في العالم، واحتل فيها المركزالـ100.

وكشف تقرير لمجلة “فوربس”، أن دخل محمد صلاح السنوي يبلغ 35.1 مليون دولار وفقا لعقده مع ليفربول وعقود الرعاية والإعلانات وبعض المتغيرات التي يحصل عليها.

ومن بين الرياضيين في قائمة المشاهير، يحتل محمد صلاح المركز الـ34 بين أعلى اللاعبين أجراً في العالم، ويتقدم اللاعب المصري على مهاجم فريق باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، بطل كأس العالم مع منتخب فرنسا 2018، الذي يحتل المرتبة 36 في القائمة.

المصدر: وكالات

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