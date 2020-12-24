ليبيا – بارك عضو المجلس الرئاسي وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد عماري زايد القيادي في حركة “التجمع الإسلامي” المحظورة للشعب الليبي عيد الاستقلال، الذي تمر ذكرى إعلانه الـ 69 اليوم الخميس.

عماري زايد قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”: “بقدوم هذه الذكرى فإننا نجدد عهدنا على العمل من أجل ما وصفه بـ”نهضة الوطن وخير المواطن مهما تبدت أمامنا العراقيل، وتلبدت سماء البلاد بالغيوم، وسنظل أوفياء لدم من ضحوا من أجل حرية ليبيا في مختلف العهود، حتى يتحقق ما كانوا يتطلعون إليه”.

واختتم بالقول: “ستظل مآقينا ترنو نحو الأفق القريب، آملين أن يكون عيد الاستقلال القادم يوم تميز وخير على البلاد والعباد، بإجراء الانتخابات التشريعية التي نعقد عليها الآمال أن تكون بداية لمرحلة جديدة، يعود فيها المسير إلى الجادة، والأمور إلى نصابها، لنتجاوز المراحل الانتقالية صوب مرحلة الاستقرار، التي تنتطلق فيها عجلة البناء والتنمية والتعليم والتثقيف وخدمة المواطن”.

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