ليبيا – أجرى محمد علي النفطي كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيين بالخارج أمس الأربعاء اجتماعًا مع كاتب الدولة للشؤون الخارجيّة الألماني ميغيل برجير عبر تقنية الفيديو، بحضور سفيري البلدين، وذلك في إطار المشاورات السياسيّة المنتظمة بين الجانبين.

كاتب الدولة الألماني أعرب بحسب المكتب الإعلامي التابع لوزارة الخارجية التونسية رغبة الجانب الألماني في مزيد من تعميق التشاور مع تونس، في إطار رئاستها لمجلس الأمن الدّولي خلال شهر جان في 2021.

ونوّه بالجهود التونسيّة للإسهام في إيجاد تسوية سياسيّة سلميّة دائمة وشاملة في كافّة ربوع ليبيا.

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