ليبيا – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي إنه كانت لديه دائمًا قناة حوار مباشرة مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

كونتي وفي تصريح نقلته وكالة “آكي” الإيطالية اليوم الخميس حول إطلاق سراح الصيادين الذين كانوا محتجزين في بنغازي، أضاف: “استقبلت حفتر بعد الهجوم العسكري يناير الماضي، واستقبلته عدة مرات في الماضي في مقر الحكومة بروما قصر كيجي”.

وتابع موضحًا أنه: “لطالما كانت لدينا قناة للحوار وعندما ظهرت إمكانية توقيع مرسوم الإفراج عن الرهائن من خلال القيام بزيارة، استقللت الطائرة الى هناك دون التفكير بالأمر”.

رئيس الوزراء الإيطالي اختتم: “فلنترك الجدل جانبًا. لم أقبل أي شرط سوى الذهاب إلى هناك ومشاهدة مرسوم التحرير موقعًا أمام عيني”.

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