ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق أمس الأربعاء الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يعقوب الحلو والفريق المرافق.

اللقاء استعرض -وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لمعيتيق- نشاطات البعثة في ليبيا وخطط التنمية المكانية المزمع تنفيذها خلال المرحلة القادمة بالتنسيق مع حكومة الوفاق.

وأثنى معيتيق في نهاية اللقاء على الجهود التي بذلها يعقوب خلال توليه مهمة تمثيله للأمم المتحدة في ليبيا، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة ولمن سيكلف بديلًا عنه.

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