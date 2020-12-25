ليبيا – رفعت حكومة المصرية كمية الكهرباء المُصدرة إلى دولة ليبيا بنسبة 50% خلال عام 2020.

محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري وفي تصريحات له على هامش اجتماعه مع رئيس الوزراء أمس الخميس لمناقشة مشروعات الربط الكهربي بين مصر وعدد من الدول وفقاً لما نقله موقع “بوابة أخبار اليوم “المصري قال إن الجانب الليبي طلب مطلع العام الجاري زيادة كمية الكهرباء المُصدرة لهم، وهو ما استجابت له وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في ظل الكميات الكبيرة من القدرات الأسمية للكهرباء المتاحة لدينا بعد المشروعات التي نفذتها مصر بقطاع الكهرباء على مدار السنوات الماضية.

وذكر الوزير أن قيمة الزيادة في كمية الكهرباء المُصدرة تقدر بنحو 50 ميجا وات، موضحاً أن كمية الكهرباء المنقولة للجانب الليبي أصبحت 150 ميجا وات بعدما كانت 100 ميجا وات سابقاً.

هذا وتتبادل مصر الطاقة الكهربائية مع الدولة الليبية منذ قرابة 22 عاماً حين تم تدشين خط الربط الكهربي بين البلدين الصديقين خلال عام 1998 حيث يبلغ مقدار الجهد العامل على هذا الخط 220 كيلو فولت،والذي ينقل حالياً 150 ميجا وات من الكهرباء إليهم.

كما تأتي الاستجابة المصرية للجانب الليبي في ظل أزمة الطاقة الكهربائية التي تعيشها البلاد هناك ما دفع الجانب المصري لمضاعفة الكميات المصدرة بعد طلب الأشقاء الليبيين ذلك.

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