ليبيا – قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيعقد يوم الـ30 ديسمبر في موسكو اجتماعا مع وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة.

زاخاروفا فوي إفادة صحفية نقلتها وكالة سبوتنيك”الروسية”اليوم الجمعة أضافت: “في 30 ديسمبر، سيعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماعا مع وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبي.وسيقوم بزيارة عمل إلى موسكو”.

هذا من المقرر خلال الاجتماع المقبل تبادل وجهات النظر حول الوضع في ليبيا وما حولها،بما في ذلك الجهود المبذولة لتعزيز نظام وقف إطلاق النار.