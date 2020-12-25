ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي أن ذكرى الاستقلال فرصة لاستذكار جهاد الأجداد وبطولات الأحفاد والشهداء.

السويحلي أشار في تدوينة له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تابعتها صحيفة المرصد إلى هذا الجهاد قاد لتسطير الملاحم ضد ما وصفه بـ” العدوان ” حفاظًا على “مدنية وسيادة ليبيا”.

وأضاف أن هذه التضحيات سيتم تتويجها بإعادة الشرعية إلى الشعب ليقرر مصيره عبر الإنتخابات في الذكرى القادمة للاستقلال ولن يتم السماح لأحد بعرقلتها إذ لا مجال للمساومة على هذا التاريخ.

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