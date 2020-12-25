ليبيا – اعتبر المحلل السياسي الليبي رضوان الفيتوري أن الصراع بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج و فتحي باشاغا عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق هو صراع بقاء ونفوذ.

الفيتوري وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الاخبارية ” أمس الخميس أشار إلى تخوف السراج من سيطرة باشاغا على مقاليد الأمور الأمنية.

وأكد أن السراج ينفذ رغبة تركيا الغاضبة على فتحي باشاغا ويحاول تقليم أظافره،وتقليل نفوذه في العاصمة طرابلس.

ولفت إلى أن مليشيات طرابلس غاضبة ومتوجسة خيفة من سيطرة مليشيات مصراتة وزعيمها فتحي باشاغا على العاصمة إلا أن الأخيرة تستميت في الدفاع عن وجودها.

الفيتوري أشار إلى أن باشاغا يريد الفوز بمنصب المجلس الرئاسي، ما أدى إلى نشوب الصراعات مع السراج، مؤكدًا أن المليشيات تأكل بعضها، معتبرًا تلك التطورات فرصة ذهبية للجيش لإزاحة تلك المليشيات المتناحرة.

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